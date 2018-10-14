Шахин Мустафаев: Политика Президента Ильхама Алиева ведёт Азербайджан к ещё более светлому и процветающему будущему

Политика Президента Ильхама Алиева, направленная на всестороннее развитие страны, ведёт Азербайджан к ещё более светлому и процветающему будущему.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, написал в своей статьей, опубликованной в воскресенье в официальной печати, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Министр подчеркнул, что благодаря успешной социально-экономической политике главы государства, обеспечивается устойчивое развитие Азербайджана, повышается международный авторитет страны и растёт мощь государства.

"За 15 лет с момента избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана наша страна добилась больших успехов во всех сферах, усилилась государственность, политическая и экономическая независимость страны, обеспечена устойчивое развитие и стремительная модернизация страны. Азербайджан занял достойное место среди развивающихся стран", - сказал Мустафаев.

Министр также привёл некоторые статистические данные. Так, с 2004 по 2017 годы ВВП республики в реальном выражении вырос в 3,2 раза, в том числе ненефтяной ВВП - в 2,8 раза. Производство промышленной продукции выросло в 2,6 раза, инвестиции в основной капитал - втрое, производство агропродукции - в 1,7 раза, грузоперевозки - в 2,1 раза, розничный торговый оборот - в 3,8 раза, сектор услуг информации и связи - 11,2 раза и т.д.

За этот период доходы государственного бюджета выросли в 13,5 раза, а стратегические валютные резервы - в 28 раз, превысив 45 миллиарда долларов.

"Господин Ильхам Алиев после избрания Президентом в первый раз, обещал, что в стране будут созданы 600 тысяч новых рабочих мест. В то время для некоторых это казалось грезами. Но глава государства достиг этой цели раньше намеченного срока. Так, за последние 15 лет в Азербайджане было создано свыше двух миллионов новых рабочих мест", - сказал министр.

Как отметил Шахин Мустафаев, за последние 15 лет в стране построены семь аэропортов, шесть из которых международные, проложены свыше 14 тысяч километров дорог, построены или отремонтированы 453 моста и туннеля, создан торговый флот из 270 судов, газифицированы свыше 1750 жилых пункта, уровень газификации достиг 94 процента, построены 230 водохранилищ.