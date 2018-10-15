Президент Ильхам Алиев - признаный в мире выдающийся политический лидер

В большом прогрессе, достигнутом в краткие сроки в стремительно развивающемся независимом Азербайджане, особая роль принадлежит президентской деятельности Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, председатель парламентского комитета по науке и образованию, академик Иса Габиббейли.

По словам академика, сегодня Президент Ильхам Алиев в широком смысле признаный в мире выдающийся политический лидер.

"Как мировое сообщество, так и азербайджанский народ уже давно принимают Президента Ильхама Алиева как большого политика или совершенного политического деятеля, мастерски осуществляющего политическое управление в соответствие с жизненными процессами. Всем известно, что Президент Ильхам Алиев является самым видным среди новых политических лидеров и глав государств XXI века в мире. Из мирового опыта видно, что многие главы государств довольствуются только общим руководством страны. Большинство из них не могут охватить или продемонстрировать что-либо, кроме практического руководства. А Президент Ильхам Алиев является способным, совершенным государственным деятелем, с желанием творить и созидать, обладающим широким мировоззрением, способностью анализировать и прагматичными взглядами. Он способен координировать существующие политические реалии с происходящими общественными процессами. Когда оцениваешь политические реалии глубоко, подробно и систематически, и когда идет речь о ближайшем и отдаленном будущем он выглядит как оптимист и реалист", - сказал академик.

Габиббейли подчеркнул, что политико-идеологический постулат Президента Ильхама Алиева уже соответствует уровню лидеров крупных государств или уровню политических деятелей с многолетним опытом.

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана отметил, что основными особенностями политической деятельности Президента Ильхама Алиева являются идеология азербайджанства, решение международных конфликтов, новая нефтяная стратегия, энергетическая безопасность, роль многогранности диалога в судьбе человечества, философия мультикультурализма и толерантности, диверсифицированное развитие экономики, верховенство фактора народа в государственности и другие актуальные вопросы.

"Наряду с тем, что преимущество в экономике отдаётся частному сектору и целенаправленному управлению нефтяными доходами, особое внимание уделяется развитию ненефтяных секторов. И все это стоит в основе политики Президента Ильхама Алиева. Формирование информационного общества в Азербайджане и расширение спектра новых технологий являются одними из важнейших приоритетов главы государства. Политика Президента Ильхама Алиева постоянно обновляется и обогащается как очевидная политическая деятельность, направленная на решение конкретных вопросов как в Азербайджане, так и на международной арене. Сильная политическая позиция главы нашего государства является реальной демонстрацией его политической воли, чтобы улучшить общество", - отметил Габиббейли.

Он отметил, что великие достижения, достигнутые в независимом Азербайджане за последние 15 лет, и продуманная, целенаправленная и последовательная работа, проводимая в отношении страны на международной арене, обеспечивают актуальность и современность политики Ильхама Алиева как неисчерпаемый источник идей.

"Таким образом, как государство, так и политика Президента развиваются вместе со страной гармонично с нашим народом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев является достойным преемником испытанного времени политического курса Общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося политического деятеля Гейдара Алиева. Как во время бывшей советской власти, как и во время периода независимости, Ильхам Алиев как личность, которая тесно связана с близким окружением великой политики выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева прошёл важную школу государственности.

Жизнь подтвердила, что Ильхам Алиев отличается от всех способностью развивать сильную государственность и в период после Общенационального лидера Гейдара Алиева", - заключил академик.