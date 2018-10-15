Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Лянкяранский район

15 октября 2018 11:31

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник прибыли в Лянкяранский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили нововозведенный в парке памяти Гейдара Алиева в городе Лянкяран памятник великому лидеру, возложили цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Лянкяранского района Талех Гарашев проинформировал главу государства и его супругу о работах по благоустройству, проведенных в парке памяти Гейдара Алиева.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az