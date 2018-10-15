Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Лянкяранский район
15 октября 2018 11:31 158
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник прибыли в Лянкяранский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили нововозведенный в парке памяти Гейдара Алиева в городе Лянкяран памятник великому лидеру, возложили цветы к его подножию.
Глава Исполнительной власти Лянкяранского района Талех Гарашев проинформировал главу государства и его супругу о работах по благоустройству, проведенных в парке памяти Гейдара Алиева.
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