Фикрет Садыхов: За 15 лет президентства Ильхама Алиева в стране окончательно утвердилась стабильность

Прошедшие со дня избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана 15 лет показали, что выбор народа был очень правильным.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов.

По словам политолога, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева выбрал правильный вектор развития как во внутренней, так и во внешней политике.

"В республике окончательно утвердилась стабильность, что очень важно для развития страны и для простых граждан, которые хотят жить спокойно, не сталкиваясь с опасностями, с которыми сталкиваются, например, наши соседи по региону", - подчеркнул наш собеседник.

Во внешней политике, отметил Садыхов, были предприняты очень важные этапные ключевые шаги, которые подтвердили правильность курса на многовекторность и сбалансированность. Очень важно, что за прошедший период Азербайджан, благодаря грамотной дипломатии Президента, добился окончательного признания своей территориальной целостности во всех международных структурах.

"Баку проводит многовекторный политический курс, в ряде вопросов демонстрирует принципиальность и твердость, как в вопросе разрешения карабахского конфликта, являющегося болевой точкой нашей страны. Азербайджан стал важным игроком в регионе Южного Кавказа, занял важное место на международной арене, с нами считаются, мы реализуем масштабные транспортные и энергетические проекты. И все это стало возможным благодаря правильному, научно обоснованному, выверенному и принципиальному внешнеполитическому курсу страны. Следует подчеркнуть, что это признаем не только мы сами, но и многие видные политические деятели мира. Этот курс полностью оправдан и реализуется под руководством Президента Ильхама Алиева", - сказал Фикрет Садыхов, добавив, что это очень важно с точки зрения безопасности нашей республики и реализации тех внешнеполитических приоритетов, которые выбрал для себя Азербайджан.

Лейла Таривердиева