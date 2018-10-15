Новое госагентство перешло в подчинение минэкологии Азербайджана
15 октября 2018 12:32 291
Внесены изменения в список структур не входящих в подчинение министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В список не входящих в структуру, но находящихся в подчинении министерства включен публичное юридическое лицо "Госагентство по использованию запасов минерального сырья".
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