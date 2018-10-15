Новое госагентство перешло в подчинение минэкологии Азербайджана

Внесены изменения в список структур не входящих в подчинение министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В список не входящих в структуру, но находящихся в подчинении министерства включен публичное юридическое лицо "Госагентство по использованию запасов минерального сырья".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook