Хикмет Гаджиев: За успешной внешней политикой стоит убедительная и выдержанная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева

За успешной внешней политикой стоит убедительная и выдержанная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, принятые им гибкие решения и данные им поручения.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook