Хикмет Гаджиев: За успешной внешней политикой стоит убедительная и выдержанная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева

15 октября 2018 14:18

За успешной внешней политикой стоит убедительная и выдержанная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, принятые им гибкие решения и данные им поручения.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

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