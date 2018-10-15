Хикмет Гаджиев: За успешной внешней политикой стоит убедительная и выдержанная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева
15 октября 2018 14:18 163
За успешной внешней политикой стоит убедительная и выдержанная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, принятые им гибкие решения и данные им поручения.
Об этом в понедельник сказал Trend заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.
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