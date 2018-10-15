Асим Моллазаде: Внешнеполитический курс Президента Ильхама Алиева базируется на принципах взаимного сотрудничества и партнерства

За 15 лет руководства страной Президента Ильхама Алиева Азербайджан интенсивно развивался практически по всем направлениям.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Мили Меджлиса Асим Моллазаде.

По его словам, прежде всего, безусловно, это энергетическая отрасль, которая дала возможность развиться и другим отраслям и благодаря которой сегодня активно развивается не нефтяная экономика. Азербайджан сегодня осуществляет крупные стратегические, энергетические и транспортные проекты, которые связывают между собой Запад и Восток, Север и Юг и позволяют нашему региону прочнее интегрироваться в мировую экономику, отметил наш собеседник.

"Очень важно также, что в Азербайджане создана уникальная модель мультикультурализма, наша страна играет важную роль в распространении мультикультуральных ценностей. И это не случайно - Азербайджан обладает тысячелетним опытом сотрудничества различных культур и цивилизаций. Проделана очень большая работа для того, чтобы эти ценности азербайджанского народа стали доступны всему миру. Например, проводится огромное количество соответствующих конференций и презентаций, благодаря которым многие получили возможность узнать о наших очень важных и имеющих общечеловеческое значение ценностях", - сказал Асим Моллазаде

Парламентарий также подчеркнул, что сегодня Азербайджан делает все возможное для установления в регионе стабильности, внешняя политика нашей страны базируется прежде всего на принципах взаимного сотрудничества и партнерства.

"Это принципы, на которых построена политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - резюмировал азербайджанский депутат.

Ханум Гадирли