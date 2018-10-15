Поездка Президента Ильхама Алиева в Астаринский и Лерикский районы - ОБНОВЛЕНО

15 октября 2018 16:17

16:17

15 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Лерикский район.

Как передает Day.Az, глава государства посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Лерик, и возложил цветы к его подножию.

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16:14

15 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в рамках строительства второй части комплекса приморского парк-бульвара.

Об этом сообщает Day.Az.

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15:48

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии по случаю завершения проекта "Система водоснабжения города Астара".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте "Строительство систем водоснабжения и канализации города Астара".

Глава государства нажал кнопку, символизирующую официальное открытие систем водоснабжения и канализации города Астара.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Астаринского района.

В заключение было сделано фото на память.

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15:03

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл в Астаринский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, глава государства посетил памятник, установленный Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в центре города Астара, возложил цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Астаринского района Газанфар Агаев проинформировал Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в парке, где установлен памятник Гейдару Алиеву, и проектах, реализованных за последние годы в районе.

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