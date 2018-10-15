Поездка Президента Ильхама Алиева в Астаринский и Лерикский районы - ОБНОВЛЕНО
16:17
15 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Лерикский район.
Как передает Day.Az, глава государства посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Лерик, и возложил цветы к его подножию.
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16:14
15 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в рамках строительства второй части комплекса приморского парк-бульвара.
Об этом сообщает Day.Az.
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15:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии по случаю завершения проекта "Система водоснабжения города Астара".
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте "Строительство систем водоснабжения и канализации города Астара".
Глава государства нажал кнопку, символизирующую официальное открытие систем водоснабжения и канализации города Астара.
Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Астаринского района.
В заключение было сделано фото на память.
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15:03
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл в Астаринский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, глава государства посетил памятник, установленный Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в центре города Астара, возложил цветы к его подножию.
Глава Исполнительной власти Астаринского района Газанфар Агаев проинформировал Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в парке, где установлен памятник Гейдару Алиеву, и проектах, реализованных за последние годы в районе.
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