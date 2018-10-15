Поездка Президента Ильхама Алиева в Астаринский и Лерикский районы - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл в Астаринский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, глава государства посетил памятник, установленный Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в центре города Астара, возложил цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Астаринского района Газанфар Агаев проинформировал Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в парке, где установлен памятник Гейдару Алиеву, и проектах, реализованных за последние годы в районе.

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