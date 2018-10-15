Пашинян побоялся уйти в отставку - ПОДРОБНОСТИ

Согласно заявлению самого же премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 15 октября он подаст в отставку. Дело в том, что внеочередные выборы в парламент главный "революционер" Армении назначил на 10 декабря, в связи с чем покинуть пост должен до 16 октября.

Но 15 октября Пашинян в отставку не ушел, и когда это сделает, знает только один бог, точнее - сам Никол.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не подаст сегодня в отставку, сообщил в понедельник агентству Новости-Армения пресс-секретарь премьера Арман Егоян.

В интервью французскому телеканалу France24 премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует уйти в отставку 15 октября для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. В интервью он отметил, что внеочередные парламентские выборы должны состояться 10 декабря, в связи с чем в отставку он подаст 15 октября.

"Сегодня Пашинян не подаст в отставку, а когда это будет, я не могу сказать", - признался Егоян.

Отметим, что столь несерьезное отношение армянского премьера к своим собственным заявлениям вызвано страхом реванша со стороны прежнего режима. Этот страх не дает покоя премьеру, заставляет его идти против закона и изыскивать "экстремальные" способы сохранения собственной власти.

Напомним, что 2 октября в парламенте, причем единогласно был принят законопроект, предусматривающий недопущение роспуска НС. Принят он был по инициативе РПА, но проголосовали за него и ППА, и дашнаки. Фактически прижатый к стенке таким шагом "контрреволюции" Пашинян снова прибег к помощи толпы и снова перехватил инициативу. В результате он добился обещаний других партий не выдвигать своего кандидата на пост премьера и заявил об уходе в отставку.

Несмотря на подписанные меморандумы и обещания, Никол Пашинян все равно опасается, что останется ни с чем, покинув пост. Единственная гарантия его власти - это толпа, но голосовать в парламенте будет не она. А как проголосует парламент в случае, если РПА все же возьмет и выдвинет своего кандидата - сложный вопрос. Обставила же саргсяновская партия премьера своим законопроектом от 2 октября. И особенно продолжает беспокоить Пашиняна фактор Роберта Кочаряна. Тот хоть и находится под следствием, хоть и лишен паспорта, но как паук продолжает сидеть в центре своей паутины и дергает за ниточки, и в эту паутину может в любой момент угодить сам "революционный" премьер.

Кстати, на днях Кочарян дал интервью Bloomberg, в котором очень спокойно и самоуверенно рассуждал о будущих парламентских выборах.

"Это станет личной победой Пашиняна и серьезным поражением нашей государственности, - цитирует aysor.am. - Надо иметь ввиду, что премьер-министр был одним из главных участников этих событий (1 марта 2008 года), он был организатором беспорядков. Сведение политических счетов и попытки переписать историю в более удобном для себя контексте, ну, мотивация (Никола Пашияна) тут очевидна. Моя цель - активно помочь восстановлению этого баланса".

"Партия Никола Пашиняна не сформирована, не совсем понятно, каким образом эта партия в состоянии взять на себя ответственность за сложнейшие вопросы государственного управления. Причем, очевидно, они не привлекают профессионалов.

Кочарян уверен, что "революционный романтизм" Пашиняна непременно обернется оборотной стороной революционности.

Никол Пашинян и сам понимает, насколько нестабильно его положение в отсутствии внятной программы, сформированной партии и профессиональной команды.

Впрочем, подождем - может, премьер в кепке приготовил еще какой-нибудь сюрприз для политических противников и выскочит со своим заявлением об отставке из-за угла, когда те совсем-совсем расслабятся.

Зульфугар Ибрагимов