Администрация Президента Азербайджана: Религиозные церемонии не должны превращаться в инструмент политизации религии

Религиозные церемонии в Азербайджане не должны превращаться в инструмент для политизации религии.

Об этом в понедельник на конференции на тему "Религиозные церемонии: история, традиция и право" сказал ведущий специалист отдела межнациональных отношений, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации Президента Азербайджана Анар Ализаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Религиозные церемонии способны оказать большое психологическое влияние на массы. Во время религиозных церемоний социальный статус людей теряет свою значимость, и люди из разных слоев общества сближаются друг с другом. Потому что религиозные церемонии являются неотделимой частью их общественной жизни", - добавил Ализаде.

Затронув вопрос политико-правовой стороны церемоний, официальный представитель Администрации Президента также отметил, что отношения между государством и религией в Азербайджане построены на основе светских принципов.

"Независимо от религиозной принадлежности, всем верующим предоставлены одинаковые условия для проведения религиозных обрядов, церемоний. То есть в стране полностью обеспечена свобода вероисповедания. Но это не означает, что во время проведения религиозных церемоний не нужно соблюдать юридические правила, общественные нормы", - сказал Ализаде.

Поэтому, по словам Ализаде, религиозные церемонии должны проводиться, не нарушая общественный порядок.

"К сожалению, некоторые радикальные группировки, управляемые иностранными кругами и действующие под именем Ислама, стали использовать религиозные церемонии для озвучивания политических лозунгов. При проведении религиозных церемоний нельзя допускать крайностей, неуместного поведения", - отметил Ализаде.

По словам официального представителя Администрации Президента, такие негативные социальные проявления должны устраняться не административными методами, а посредством осуществления регулярных просветительских мероприятий.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook