Президент Ильхам Алиев выделил средства на замену кровли многоквартирных зданий в Лянкяранском районе
15 октября 2018 19:00 163
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по замене кровельного покрытия многоквартирных зданий в Лянкяранском районе.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, для замены кровельного покрытия 148 многоквартирных зданий в Лянкяранском районе из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти города Лянкяран будет выделено 3,66 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!