Эльмар Мамедъяров и сопред МГ ОБСЕ от Франции обсудили карабахский конфликт

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателем Минской группы (МГ) ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Встреча состоялась в рамках заседания глав МИД стран "Восточного партнерства" в Люксембурге.

Стороны обсудили текущее состояние переговорного процесса по Нагорному Карабаху и провели обмен мнениями по предстоящему визиту сопредседателей МГ ОБСЕ в регион.