Эльмар Мамедъяров и сопред МГ ОБСЕ от Франции обсудили карабахский конфликт
15 октября 2018 19:24 129
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателем Минской группы (МГ) ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Встреча состоялась в рамках заседания глав МИД стран "Восточного партнерства" в Люксембурге.
Стороны обсудили текущее состояние переговорного процесса по Нагорному Карабаху и провели обмен мнениями по предстоящему визиту сопредседателей МГ ОБСЕ в регион.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!