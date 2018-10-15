Эльмар Мамедъяров и сопред МГ ОБСЕ от Франции обсудили карабахский конфликт

15 октября 2018 19:24

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателем Минской группы (МГ) ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Встреча состоялась в рамках заседания глав МИД стран "Восточного партнерства" в Люксембурге.

Стороны обсудили текущее состояние переговорного процесса по Нагорному Карабаху и провели обмен мнениями по предстоящему визиту сопредседателей МГ ОБСЕ в регион.

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