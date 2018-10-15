Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение жилищно-бытовых условий населения Лерика

15 октября 2018 19:55

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения города Лерик.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для строительства 48-квартирного жилого здания с целью улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоэтажных зданий с истекшим сроком эксплуатации в городе Лерик, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Лерикского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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