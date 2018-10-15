Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового здания школы в Лерикском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Оранд Лерикского района.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 180 ученических мест в селе Оранд Лерикского района, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, министерству образования первоначально будет выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в разделе государственных капвложений проекта госбюджета на 2019 год финансовые средства, указанные в этом распоряжении, для завершения строительства нового здания общеобразовательной школы, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.