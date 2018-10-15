Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане существуют все факторы, обуславливающие развитие туризма

Существует много факторов, обуславливающих развитие туризма, и все они существуют в Азербайджане.

Об этом, в частности, в понедельник сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности и коллективом Центра горячих источников и здоровья во время ознакомления с условиями, созданными в предприятии в рамках визита в Лянкяранский район, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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