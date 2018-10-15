Президент Ильхам Алиев: По линии "Азерхалча" в Азербайджане в ближайшем будущем будет открыто 30 фабрик

В ближайшем будущем по линии "Азерхалча" в Азербайджане будет открыто 30 фабрик.

Об этом в понедельник сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с коллективом Лянкаранского филиала ОАО "Азерхалча" во время открытия предприятия, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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