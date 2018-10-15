Президент Ильхам Алиев: Поставлена цель реализовать во всех городах Азербайджана на 100 процентов полностью соответствующие стандартам проекты по питьевой воде
15 октября 2018 23:33 3 060
Поставлена цель реализовать во всех городах Азербайджана на 100 процентов полностью соответствующие стандартам проекты по питьевой воде.
Об этом в понедельник сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Астаринского района во время участия в церемонии по случаю завершения проекта "Системы снабжения питьевой водой города Астара", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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