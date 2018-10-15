Президент Ильхам Алиев: Поставлена цель реализовать во всех городах Азербайджана на 100 процентов полностью соответствующие стандартам проекты по питьевой воде

Поставлена цель реализовать во всех городах Азербайджана на 100 процентов полностью соответствующие стандартам проекты по питьевой воде.

Об этом в понедельник сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Астаринского района во время участия в церемонии по случаю завершения проекта "Системы снабжения питьевой водой города Астара", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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