Президент Ильхам Алиев: Поставлена цель реализовать во всех городах Азербайджана на 100 процентов полностью соответствующие стандартам проекты по питьевой воде

15 октября 2018 23:33

Поставлена цель реализовать во всех городах Азербайджана на 100 процентов полностью соответствующие стандартам проекты по питьевой воде.

Об этом в понедельник сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Астаринского района во время участия в церемонии по случаю завершения проекта "Системы снабжения питьевой водой города Астара", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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