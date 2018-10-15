Президент Ильхам Алиев: Растет международный авторитет, сила Азербайджана и правильная политика, проводимая в экономической сфере, дает плоды

15 октября 2018 23:55

Растет международный авторитет, сила Азербайджана и правильная политика, проводимая в экономической сфере, дает плоды.

Об этом в понедельник во время встречи с представителями общественности Лерикского района, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе участия в церемонии завершения реализации проекта "Реконструкция системы снабжения питьевой водой и создание первой канализационной сети в городе Лерик", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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