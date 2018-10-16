Лейла Юнус захлебнулась в ненависти: как хотели "убить" политический труп

Она не меняется, и даже Молох времени, где все и вся теряет внешнюю оболочку, при этом сохраняя внутреннюю сущность, играючи влияет на умы миллионов, формируя новые, доселе невиданные, а иногда и совершенно вычурные инициации вещей и существ.

Она из существ, ныне подвизавшихся на ниве защиты прав и свобод, где чувствует себя вольготно и действует по наитию, как и все наглые, беспардонные и алчные фигуры закулисья. Она вновь заговорила о себе любимой. О том, как ее, такую старую, немощную, но умную и напористую, а также неподкупную в борьбе за исключительно милые ее сердцу и тленной душе принципы женщину, чуть не убили во время международного форума.

Убить не убили, но, как говорит она, хотели совершить такое злодеяние.

Эта особа, приближенная к покровителям местечковой оппозиции, годами и десятилетиями кормящейся из рук зарубежных грантодателей, неплохо устроившая свою жизнь, существование своего дорогого в своей дешевизне мужа, а также единственного чада - дочери, жалуется на преследования, третирование и всяческие репрессии.

Принципы существования данного экземпляра оппозиционной кунсткамеры - она же Лейла Юнус, - подавшейся в бега и живущей за рубежом, просты, потому что всё, что в ней есть, можно типизировать, разложить по полочкам, распределить по категориям и снабдить маленькими этикетками. И при этом ее жизнь необыкновенно сложна, потому что каждый случай ее выходок, холуйства уникален, особенно, если все это касается отношений этой мадам Шапокляк к Азербайджану, к стране, о благе который она якобы печется и изводит себя горестными думами.

У нее планов громадье. Но все ее намерения проваливаются из-за так называемого "туннелирования", невнимания к зонам определенности, находящимся за рамками ее бредовых прожектов и галлюциногенных обвинений. Проницательный ум без труда распознает ее расчет.

Сон разума породил кракозябру

"В России арестовывают, в Азербайджане - расстреливают на месте". Так озаглавлено большое интервью Лейлы Юнус, опубликованное на сайте телеканала "Настоящее Время", одном из ресурсов русской редакции Радио "Свобода".

Общая сюжетная канва, стиль подбора вопросов, редактура ответов, построение структуры материала - все буквально кричит о расположенности "НВ" к собеседнику, демонстрирует полнейшую ангажированность редакции и "поддержку", выказанную Юнус.

По словам Юнус, "сегодня в Азербайджане нет независимых НКО, нет институтов гражданского общества, нет независимых СМИ, силовики просто убивают недовольных властями, обвиняя их в вооруженном сопротивлении" и все это, оказывается, делается "при попустительстве международных структур и иностранных партнеров Азербайджана".

Репортер телеканала "Настоящее Время" встретился с Лейлой Юнус во время "Форума 2000" в Праге - международной конференции по продвижению демократии и защите прав человека в недемократических странах. И Лейла Юнус была в своем амплуа: она решила придать своему унылому повествованию некий налет детектива и заявила, что ее жизнь - ну, кто бы сомневался - в опасности.

"Меня атаковал агент КГБ Азербайджана (Юнус имеет в виду СГБ, Службу государственной безопасности Азербайджана - ред.) прямо здесь, на первом этаже. Я ее знаю прекрасно, она давала против нас показания в суде. Это женщина, которая утверждала, что мы - армянские шпионы".

Лейла Юнус обвинила правозащитницу Матанат Азизову и заявила, что у нее была истерика.

"Мы живем с 2016 года в Нидерландах под особым присмотром полиции, зная, что нас до сих пор преследуют. Но я не ожидала, что я приду на "Форум 2000" в Праге и столкнусь с такой атакой в этом здании. Может, она просто хотела напугать, я не знаю", - утверждает Лейла Юнус.

И тут, после рассказа о "нападении" на свою драгоценную особу, она тут же переключается на общие вопросы. Такие, как ее ответ Чемберлену, о мировом закулисье и самое главное - как же плохо в Азербайджане и всех нас ждет забвение истории.

По ее словам, "в отличие от Армении, Грузии, Украины, у которых есть два пути развития - в Россию или на Запад, к европейскому сообществу, у Азербайджана есть третий путь, как у всех бывших советских мусульманских республик - в Ислам".

То есть, не утруждая свой усталый разум, сложив мысленно два и три, рисует для "НВ" жуткую картину: в Азербайджане, где якобы людей расстреливают прямо на улице, идут тотальные аресты, а обычные граждане забились в подвалы и со страхом ждут приезда черных машин-автозаков, грядет война между мусульманами: как же иначе, если в мире, нарисованном Лейлой Юнус, половина Азербайджана ходит с флагами "ИГ", а другая половина жаждет лобовых столкновений со всем, кто не с ними.

Далее Л.Юнус, нарисовав абрис политической жизни Азербайджана, начала говорить о 150 политзаключенных, томящихся в застенках, и о том, что ежемесячно кто-то умирает от пыток в заключении.

Но это не все, и Л.Юнус, дабы добиться прозрения у репортера, понизив свой голос до полной секретности, сообщает, что только за два месяца, оказывается, у нас в стране семь человек замучено под пытками.

"Но я уверена, что они замучили больше, порядка 20. Но я смогла собрать полную информацию лишь о семи", - сокрушается старая правдопепельница и тут же, внутренне шепнув себе "не сметь распускать сопли", делает вывод: "Необходимо серьезно относиться к этой маленькой стране, Азербайджану. Необходимо, чтобы в отношении него были введены санкции. Необходимы санкции. Нужен Global Magnitsky Act. Необходимы санкции, необходимо прекратить это подписание "Восточного партнерства" с Евросоюзом".

А в конце интервью она начала пиариться, поведав, что, мол, восстановила работу института мира и демократии уже в Нидерландах и на пару с мужем написала книжонку, которая, де, издана уже на русском языке в Польше и на немецком языке в Вене, а презентоваться будет в Германии 8 ноября на открытии книжного фестиваля.

Шоу Юнус со слезами

"Агент азербайджанских спецслужб", она же "напавшая не беззащитную" мадам Юнус правозащитница Матанат Азизова так прокомментировала цирк в исполнении грустного клоуна - "правозащитницы" (орфография и пунктуация сохранены, - ред.): "В связи с инцидентом, произошедшим 8 октября на "Форуме 2000", где Лейла Юнус распространила обо мне ложь и клевету, устроила театральное шоу с потерей сознания, слезами и истерикой, что якобы я на нее напала и избила, мною было направлено заявление руководству Форума с просьбой предоставить мне копии съемок с видеокамер, чтобы доказать мою невиновность и ее провокацию.

Надеюсь на понимание руководства "Форума 2000" и они пойдут мне на встречу, а также благодарю их, что в тот день они не поддались на эту провокацию, благодарю чешских правозащитников, что были рядом".

Лейла Юнус не демократ

Ну, постараемся понять, в чем разница между демократом и Лейлой Юнус, этой юнусоидой извращенной, кажущейся свободомыслящей матроной нашей забугорной псевдооппозиции. Ибо она, как приснопамятная героиня "Бега", уверена, что слова пригодны лишь для того, чтобы ругаться непечатными словами в адрес Азербайджана или, что еще хуже, провозглашать какие-нибудь разрушительные лозунги. Хотя ни то, ни другое на Западе не принято - политики, тем более правозащитники не понимают "гонимых" изгоев, живущих в роскоши и поплевывающих в потолок собственной значимости в ареале маленьких войн с выдуманными врагами.

Если ситуация безнадежная и тяжелая, Лейла Юнус начинает просить и умолять, а как только появляется шанс - она тут же начинает диктовать условия и вести себя вызывающе.

Это ее натура, она упивается своей игрой, многоличием и интригами.

Она предает и продает все, до чего может дотянуться.

В этом и боль Лейлы Юнус, человека, давно потерявшего лицо.

Знаете, чем отличается нормальный, цивильный демократ и оппозиционер от Лейлы Юнус? Демократ готов активно выступать за то, чтобы вы высказали свою точку зрения, даже если он лично с ней не согласен. Лейла Юнус же считает, что существуют только две точки зрения - ее и неправильная. И стремится затыкать своими воем, истерикой, бубнежом или криками "неправильные" точки зрения незамедлительно.

Демократ ищет объективные причины, которые заставляют власть действовать именно так, как она действует. Лейла Юнус же субъективна и лжива по умолчанию, и всегда объясняет удобные для нее моменты удачным выбором, а неудобные - домоганием против нее в частности и прав человека в целом.

Так уж устроена либерастическая спекулятивная логика Лейлы Юнус: каждое право человека или его свободу она доведет до абсурда, до извращения и своей противоположности. Либеральная же, а не либерастическая логика, напротив, базируется на том, что абсолютных прав и свобод не бывает, все права и свободы ограничены, в частности, правами и свободами других. И свобода хозяина выставлять названного и нежеланного гостя - куда как приоритетнее свободы слова последнего.

Лейла Юнус, эта старая немощная самоходная конструкция ненависти к собственному народу и стране, даже не либераст, а либероид - представитель деструктивного, зоологичного по своей эпичности прозападного течения общественной мысли либерал-компрадорского толка.

Марионетка для дохлых

2012 год, Баку. Встреча местных правозащитников с заместителем генсека Совета Европы Александром Гесселем, где присутствовали Саида Годжаманлы, Новеллла Джафароглу, Алимамед Нуриев, Саадет Бананярлы и Лейла Юнус. Юнус, как всегда и всюду, усиленно строчит в свой блокнот, ведя своеобразную, только ей ведомую стенограмму беседы.

После обсуждений она, кряхтя, встает и, протянув руку к правозащитникам, обращается к гостю: "Был бы у меня автомат, всех их расстреляла бы. Ошарашенный Гессел недоуменно смотрит на Юнус. А через два дня стенограмма встречи в интерпретации Лейлы Юнус публикуется в оппозиционных стенгазетах...

Но она молчала про свои аферы, когда под благовидными предлогами и весьма пространными обращениями выбивались деньги из различных зарубежных фондов, которые, по наивности своей, верили этой старой, прожженной маркитанке.

Беспрестанно ноющая о мнимых политзаключенных в Азербайджане и всегда, всюду любящая повествовать на тяжелую свою судьбу правозащитница Лейла Юнус не только ловкая интриганка с повадками уличной гадальщицы-цыганки, но и незаурядная гешефтмахер.

Приведу всего лишь два факта из замызганной биографии мадам Юнус.

В бытность свою руководительницей Института мира и демократии - мнимая контора, существующая только на бумагах и отчетах для грантодателей - она как-то получила 243 000 евро под программу "помощи семьям политзаключенных и юридической помощи оппозиционерам". Из этой суммы 230 тысяч евро ушли на покупку первой (!) трехкомнатной квартиры в Праге. Далее Юнус купила две квартиры в том же городе. Ныне в столице Чехии она является собственницей трех квартир с немалой площадью, две из коих находятся в одном здании. А одну квартиру Лейла Юнус сдает в аренду.

Дочь "правозащитницы" Динара Юнусова же проживает в большой, просторной квартире в пражском районе Бечлинска, в одном из шестиэтажных зданий с тихим, охраняемым двором. Адрес: Bechlinska 705/4, Praha 9.

На грант в сумме 73 тысячи долларов от фонда "McArtur" Лейла Юнус тут же купила автомобиль "Nissan Sunny" своему дражайшему мужу и портфеленосцу Арифу Юнус, дабы он, болезный, не слишком бурчал и жаловался на свою незавидную судьбу мужа-подкаблучника. А оставшуюся сумму она потратила на покупку квартиры в Баку. Если учесть, что во время этой сделки шикарная трехкомнатная квартира в городе стоила приблизительно 13-14 тысяч долларов, то несложно представить, какие же хоромы заимела "бедная и несчастная" Лейла Юнус.

Вообще, у нее не сложилось нормальных отношений ни с одним правозащитником, она всегда ставила свои интересы превыше всего и преследовала цель наживы, вынося рассмотрение таких вопросов за пределы страны. Настоящей же ее целью было разбогатеть, используя образ правозащитника и получая гранты на ведение антиазербайджанской деятельности.

Да, она настоящая мастерица мимикрии, истерики, политических интриг на ниве "народной дипломатии", многоходовых финансовых комбинаций, служащая всегда исключительно своим интересам и целям, ради своих корыстных побуждений всегда ставившая под удар наивно и безрассудно поверивших в нее людей.

Напомним, что возглавляемая Лейлой Юнус конторка "Институт мира и демократии" не проходила государственную регистрацию и согласно законодательству Азербайджана, действовала незаконно. Махинации с документами, фикции, обналичивание и "распил" средств позволили ей в 2006-2014 годах получить от донорских организаций, таких, как NED, Германский фонд Маршала и других в общей сложности 167 199 манатов, 620 878 долларов, 263 745 евро, которые были незамедлительно и незаконно обналичены.

Она также получила от грантовых договоров прибыль в 526 943 маната, уклонилась от уплаты налогов на сумму 369 378 манатов.

А суммы, перечислявшиеся из-за рубежа на банковский счет НПО "Азербайджанские женщины за мир и демократию на Кавказе", она большей частью обналичивала и переводила как на свои личные счета, так и на счет своего мужа.

Все счета четы Юнус были в зарубежных банках.

Естественно, что после освобождения она вместе с мужем Арифом Юнусом (сыном армянки Барсегян) покинула Азербайджан.

Ныне мадам Юнус усиленно пытается залезть в образ неустрашимой, отважной женщины-правозащитника без страха и упрека, новоявленной Мальвы Ланды, никогда не склонившей голову перед властью и отдавшей свою жизнь борьбе за права человека.

Увы, Лейла Юнус стала даже не Мальвиной, хотя у нее есть ручной Пьеро.

Она всего лишь побочный продукт собственной энтропии.

И только...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az