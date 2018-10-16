Сан-Франциско принял декларацию в связи с Днем независимости Азербайджана
Совет по надзору Сан-Франциско принял поздравительную декларацию в связи с 18 октября - Днем независимости Азербайджана. Об этом говорится в сообщении генконсульства Азербайджана в США, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В декларации подчеркивается, что народ Азербайджана создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику и достиг больших успехов, внося важный вклад в развитие и распространение демократии в регионе.
В документе от имени жителей Сан-Франциско и Совета по надзору передано поздравление в связи с Днем независимости Азербайджана.
Сан-Франциско с населением около 900 тысяч человек - один из крупнейших городов США и Калифорнии, основной культурный, образовательный, финансовый и экономический центр Северной Калифорнии.
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