Пашинян отказался подчиняться требованиям Европы

Как известно, через пару месяцев в Армении собираются провести незаконные с точки зрения международного законодательства выборы в парламент. Такая поспешность выбивается за рамки принятых в мире правовых норм. Но правительству Пашиняна, похоже, до этого дела нет.

Позиция Венецианской комиссии остается неизменной. Представители данной структуры продолжают утверждать следующее: если ИК меняется, то выборы должны быть проведены через 6 месяцев после этого. Об этом заявила в беседе с корреспондентом Новости Армении - NEWS.am депутат от блока "Царукян" Наира Зограбян.

"Я только что вернулась из Страсбурга, позиция ВК неизменна. Они очень хорошо понимают нынешнюю специфику внутриполитической ситуации в Армении, но ее представители никогда не будут менять свои позиции, рекомендации, исходя из внутриполитической ситуации той или иной страны. Позиция комиссии четкая: или надо пойти на выборы со старым ИК, или если он меняется, то выборы должны быть проведены через 6 месяцев после этого", - заявила Зограбян.

В Армении никто не сомневается, что Никол Пашинян и не подумает ориентироваться на позицию ВК. Это только от режима Саргсяна бывшие оппозиционеры, пришедшие ныне к власти, требовали исполнения указаний комиссии.

На вопрос, а какие могут быть последствия, если Армения обойдет решение ВК, депутат ответила: "Здесь вопрос чисто моральный. Когда мы согласились на членство в Совет Европы, то параллельно с этим взяли на себя обязательства - уважать и придерживаться рекомендаций различных структур, в том числе Венецианской комиссии. И тут задача в следующем: выполняешь ли ты свои обязательства или нет? Понятно, что в случае игнорирования их позиции нас никто за это вешать не станет, но будет зафиксировано - поручение ВК не выполнено".

Отметим, что сегодня состоится заседание правительства, на котором Пашинян вроде бы должен подать в отставку, как обещал в интервью французского телеканалу. Вечером же, как анонсируют армянские СМИ, ожидается какое-то судьбоносное заявление и.о. премьера о последнем этапе "бархатной революции".

Султан Керим