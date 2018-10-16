Президент и парламент Армении охвачены страхом

Армен Саркисян затягивает подписание закона об изменениях в Регламенте парламента не потому, что сомневается в его соответствии Основному Закону, а потому что об этом убедительно попросил лично премьер-министр. В ходе осады парламента 2 октября Никол Пашинян объявил, что попросит президента не подписывать закон, который призван оградить депутатов от давлений и физического насилия. Необходимость возникла после того, как премьер объявил свободным доступ в парламентский сквер. Как передает Day.Az, об этом пишет "Голос Армении".

Это означало, что его сторонники могли контролировать все входы в здание, и в случае надобности остановить депутатов, направлявшихся в зал пленарных заседаний для участия в голосовании. Чтобы оградить себя от подобных посягательств, 3 фракции проголосовали за то, что не состоявшееся по причине давления на депутатов заседание будет считаться прерванным и должно быть продолжено после устранения препятствий для нормальной работы. Изменения в Регламенте сделали давление на депутатов бессмысленным, и это не на шутку разозлило премьера.

Пашинян увязал принятый закон с несуществующей попыткой парламентского большинства выставить своего кандидата на пост премьер-министра. 2 октября он собрал своих сторонников у здания парламента и отправился на "переговоры", принуждая фракции подписать меморандум об отказе выставить своих кандидатов на пост премьера и проведении досрочных выборов в декабре. В это самое время толпа бесновалась у стен здания, выкрикивая угрозы и ругательства в адрес депутатов. Такой ценой состоялся тот самый "консенсус", который лег в основу последующих переговоров, о которых президент говорит как о цивилизованном политическом процессе.

Многих покоробило единоличное решение премьер-министра о свободном доступе граждан в парламентский сквер. Пашинян "забыл" согласовать это решение со спикером парламента Ара Баблояном. Супруга Пашиняна на досуге порадовалась за детишек, которые отныне могут "прочистить легкие" у растущих в парке сосен. Анна Акопян сделала вид, будто не знает, что ворота в парламентский сквер были открыты не ради здоровья детишек, а для свободного доступа революционной публики к депутатам с целью оказания давления, в том числе посредством физического насилия. Собравшиеся 2 октября у здания парламента люди прекрасно об этом знали, а потому из толпы то и дело слышались выкрики о том, как следует расправиться с Галустом Саакяном, Арменом Ашотяном и др. Господа знали, зачем их позвал Пашинян. В результате толпа набросилась на женщину-депутата от фракции АРФ "Дашнакцутюн"...

Армен Саркисян не подписывает закон, потому что боится ослушаться премьера. Если бы он поставил свою подпись под принятым 2 октября законом сразу после волеизъявления 3 фракций, то многотысячная толпа собралась бы и у стен его резиденции, выкрикивая те же угрозы, которые выкрикивала 2 октября в адрес депутатов.

Согласно статье 129 Конституции РА, президент подписывает принятый парламентом закон в 21-дневный срок или в тот же срок обращается в КС по вопросу определения соответствия закона Конституции. Президент дотянул до отставки премьера, выполнив его просьбу, больше ему бояться нечего. Разве что суда истории, в которую некоторым политикам суждено попасть, а некоторым - вляпаться...