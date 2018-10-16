Роб Собхани: Президент Ильхам Алиев обеспечил светлое будущее для Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обеспечил светлое будущее для народа страны. Об этом сказал во вторник Trend генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани, передает Day.Az.

Он отметил, что важнейшей характеристикой искусства Президента Ильхама Алиева управлять государством является упорная реализация его видения сделать Азербайджан современной, процветающей и толерантной страной.

Говоря об энергетической политике Азербайджана, Собхани сказал, что Президент Ильхам Алиев добился 100-процентного успеха в обеспечении экспорта энергоресурсов из бассейна Каспийского моря на международные рынки.

"Президент Ильхам Алиев показал миру и международному сообществу инвесторов то, что Азербайджан является надежным партнером по транспортировке энергоресурсов из бассейна Каспийского моря. Благодаря мудрой политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал ключевым центром и коридором по экспорту нефти и газа. Это, в свою очередь, способствовало развитию экономики страны, потому что, когда инвесторы приезжают в Азербайджан, они нанимают местную рабочую силу, что не менее важно. Кроме того, стабильность позволяет обеспечить постоянный приток доходов для Азербайджана от продажи нефти и газа на международные рынки", - сказал он.

Американский эксперт отметил, что экономическое чудо, достигнутое Президентом Ильхамом Алиевым для азербайджанского народа, было направлено на благо граждан страны.

"Будучи хорошим капитаном экономики Азербайджана, Президент Ильхам Алиев предоставил каждому гражданину страны возможность жить достойно. Право каждого гражданина иметь хорошо оплачиваемую работу, стабильный источник дохода и кров над головой - в Азербайджане все это обеспечено благодаря огромным достижениям Президента Ильхама Алиева в развитии экономики страны", - сказал Собхани.

Он подчеркнул, что, по данным Всемирного банка, бедность в Азербайджане снизилась до очень низкого уровня, а это означает, что сейчас большая часть граждан Азербайджана представляет средний класс.

"Рост среднего класса в Азербайджане обусловлен исключительно мудрыми решениями Президента Ильхама Алиева в экономической сфере. Президент Азербайджана признает, что экономика страны не может быть одномерной и полагаться исключительно на экспорт энергоресурсов. По этой причине он уделяет основное внимание региональному экономическому развитию (железнодорожные и автомобильные связи между Баку и другими крупными городами), туристическому сектору (который очень важен для создания рабочих мест), сельскому хозяйству, поощрению малых и средних предприятий и инвестированию в возобновляемые источники энергии", - сказал эксперт.

Собхани отметил, что Президент Ильхам Алиев не только продолжил курс Общенационального лидера Гейдара Алиева, но и на его основе обеспечил светлое будущее для народа Азербайджана.

Также американский эксперт рассказал об успехах Азербайджана в сфере спорта за последние 15 лет.

"Есть такое известное выражение "В здоровом теле - здоровый дух", которого в Азербайджане придерживаются. Президент Ильхам Алиев потратил достаточно времени, энергии и усилий на то, чтобы Азербайджан стал местом проведения международных спортивных турниров. Эта мудрая и дальновидная политика Президента Ильхама Алиева принесла международный авторитет Азербайджану", - сказал Собхани.

Эксперт отметил, что если журналисты когда-либо придумают термин "спортивный туризм", они могут поблагодарить за это Президента Ильхама Алиева и Азербайджан, потому что, проводя спортивные мероприятия, Азербайджан способствовал привлечению большого потока туристов.

"К тому же Азербайджан демонстрирует всему миру, что это динамичная страна с физически активной нацией. Президент Ильхам Алиев еще больше улучшил имидж Азербайджана на мировой арене, сделав его местом проведения международных спортивных соревнований", - сказал Собхани.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook