Сиявуш Новрузов: Ветеранов войны в Азербайджане намного больше, чем в других странах

В Азербайджане ветераны войны и труда находятся в центре постоянного внимания и заботы. Об этом в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сиявуш Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Приезжающие в страну гости отмечают необходимость изучения опыта в этой сфере", - сказал он.

Новрузов сказал, что ветеранов войны в Азербайджане намного больше, чем в других странах.

Он отметил, что до 1970 года ветераны страны не имели какого-либо статуса.

"Однако после 70-го года, после полного укрепления государства начали предприниматься шаги, связанные с ветеранами", - сказал он.

Новрузов отметил, что предоставление главой государства единовременных пособий семьям шехидов является очень важным шагом.

Он также сказал, что недавно Кабинет министров применил правила для лиц, не получивших в свое время статуса ветерана. "Правительство создало условия для того, чтобы люди, заслужившие это право, смогли воспользоваться им", - сказал депутат.

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