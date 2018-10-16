Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Марокко
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Огтая Судеф оглу Гурбанова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Марокко.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Другим распоряжением главы государства Тарик Исмаил оглу Алиев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Марокко, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Гамбии, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Мали, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Мавритании, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Португалии, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сенегале и постоянного представителя Азербайджана в Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
15 Окт. 23:00 12 037
-
15 Окт. 23:55 11 238
-
15 Окт. 23:33 9 868
-
10:05 9 616
-
15 Окт. 23:31 9 076