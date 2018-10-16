Президент Ильхам Алиев назначил Эльшана Велиева почетным консулом в Полтаве
16 октября 2018 18:57 167
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник назначил Эльшана Ханлар оглу Велиева почетным консулом в городе Полтава с охватом Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей Украины.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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