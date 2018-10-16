Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гахском районе
16 октября 2018 19:17 94
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гах-Гыпчаг-Агязы в Гахском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Гах-Гыпчаг-Агязы, соединяющей 13 населенных пунктов с населением четырнадцать тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 15,1 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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