Президент Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра Почетным дипломом Президента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане поручено наградить "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" следующих лиц:

Аббасова Зульфугара Гулу оглу

Мирабова Акифа Ахмед оглу.

Глава государства также подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" ряда сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра за заслуги в развитии театрального искусства в стране.

Согласно распоряжению, поручено наградить медалью "Терегги" следующих лиц:

Алиеву Афет Мамед гызы

Гашимова Рафаэля Зейнал оглу

Ибрагимли Габиля Махмуд оглу

Имамвердиева Юсифа Имамверди оглу

Гулиева Айдына Балоглан оглу.