Президент Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра Почетным дипломом Президента.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане поручено наградить "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" следующих лиц:
Аббасова Зульфугара Гулу оглу
Мирабова Акифа Ахмед оглу.
Глава государства также подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" ряда сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра за заслуги в развитии театрального искусства в стране.
Согласно распоряжению, поручено наградить медалью "Терегги" следующих лиц:
Алиеву Афет Мамед гызы
Гашимова Рафаэля Зейнал оглу
Ибрагимли Габиля Махмуд оглу
Имамвердиева Юсифа Имамверди оглу
Гулиева Айдына Балоглан оглу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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