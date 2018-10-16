Президент Ильхам Алиев присвоил ряду сотрудников Сумгайытского драмтеатра почетное звание "Заслуженный артист"

16 октября 2018 20:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении ряду сотрудников Сумгайытского государственного драматического театра почетного звания "Заслуженный артист" за заслуги в развитии театрального искусства в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане поручено присвоить почетное звание "Заслуженный артист" следующим лицам:

Гусейнову Мовсуму Турбенде оглу

Нуриевой Садагат Мамедага гызы

Сулеймановой Хатире Бейляр гызы.

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