Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он заявил в прямом эфире Общественного армянского телевидения. Об этом сообщают армянские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее в интервью французскому телеканалу France24, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует уйти в отставку 15-го октября для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. В интервью он отметил, что внеочередные парламентские выборы должны состояться 10-го декабря.

После принятия парламентом 2 октября законопроекта, предусматривающего недопущение роспуска НС, премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел людей на улицы и заявил на митинге о намерении подать в отставку. Уже 8-го октября глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян и Пашинян подписали меморандум о проведении внеочередных выборов в декабре, согласно которому партия обязуется не выдвигать кандидатуру премьер-министра.

Республиканская партия Армении (РПА) распространила 9-го октября заявление о том, что также не будет выдвигать кандидатуру, но отвергла озвучиваемые Пашиняном сроки досрочных выборов. Однако позднее около двух десятков депутатов от РПА подписались под документом, в котором говорится, что они поддерживают позицию Пашиняна о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года. Глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" заявил 16-го октября, что фракция не намерена выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра.

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