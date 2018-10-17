ВС Армении устроили массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает в среду министерство обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Джебраильского районов.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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