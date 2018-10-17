Советник Пашиняна обвиняется в США в хищении

Недавно сайт Eurasianet.org распространил любопытную информацию о советнике по внешним вопросам и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Арсене Гаспаряне. Оказалось, что в США в его отношении возбуждено сразу несколько уголовных дел.

Издание Aravot.am не смогло пройти мимо такой информации и попросила прокомментировать ее самого Гаспаряна. Тот загрустил и пустился в рассуждения о непонятных целях и намерениях автора статьи, свалив все на происки врагов.

Тем не менее, по данным Eurasianet.org, в течение трех последних лет по делу советника премьер-министра состоялись три судебных разбирательства. Гаспарян, который является гражданином и Армении, и США, был обвинен в невыплате долгов в размере 25 тысяч долларов. Два судебных дела уже завершены, а третье находится в процессе. В данном случае Гаспарян обвиняется в хищении. Судебный иск против него представили American Express и Capital One Bank.

Гаспарян воспринял публикацию с обидой и обвинил автора статьи в дискредитацией и недобросовестном освещении вопроса.

По словам Арсена Гаспаряна, автор статьи использует одностороннюю информацию относительно прошлых гражданских споров. Тем не менее он не отрицал, что иски против него имели место, хотя по двум из трех все вопросы вроде бы решены. В этих случаях Гапасрян обвинялся в неуплате налогов, и дела были закрыты, видимо, после выплаты им компенсации. Третье же разбирательство, связанное с фактом хищения, продолжается.

Советник Пашиняна обвиняет сайт в распространении непроверенной информации. Но проблема вовсе не в том, что судебные тяжбы продолжаются или уже завершены. Вопрос в том, что лицо, дважды обвинявшееся в неуплате налогов, а теперь еще и в хищении, является советником главы правительства Армении, да еще по внешним отношениям. Вот в чем проблема Армении, а не в том, указал Eurasianet.org темные моменты биографии Гаспаряна в прошедшем или настоящем времени.

Зульфугар Ибрагимов