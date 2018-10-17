Американские сенаторы поздравили азербайджанцев с Днем независимости Азербайджана
Сенаторы Тэмми Дакуорт и Ричард Дурбин из штата Иллинойс направили членам азербайджанской общины Иллинойса поздравительные письма в связи с 27-ой годовщиной восстановления независимости Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письмах, адресованных Азербайджанскому центру по штатам Среднего Запада США, говорится, что деятельность организации обогащает общественную жизнь Чикаго своими образовательными и благотворительными мероприятиями, ее члены знакомят американскую молодежь с ценностями и историей азербайджанского народа.
В обращении также указывается, что свыше 50 миллионов азербайджанцев по всему миру, в том числе 400-тысячная азербайджанская община в США помнят вклад основоположников независимости Азербайджана .
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