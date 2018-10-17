Основным символом 15 лет президентства Ильхама Алиева было развитие

Если попытаться выразить период 15-летнего президентства Ильхама Алиева одним словом, то, скорей всего, здесь стало бы уместным слово РАЗВИТИЕ.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Как отметил наш собеседник, за эти годы Азербайджан, на базе стабильности и прочного международного признания, обеспеченного в годы правления Общенационального лидера Гейдара Алиева, стремительно развивался, осуществил полную реконструкцию промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры и трансформировался в драйвера, то есть ведущее государство в реализации масштабных, трансрегиональных проектов. Это и стратегический нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, и газопровод Южный газовый коридор, и железная дорого Баку-Тбилиси-Карс, а теперь и транспортный коридор "Север-Юг", то есть проекты, имеющие не только региональное, но в трансконтинентальное значение.

"В социальной сфере особо хотел бы выделить такие моменты, как размещение вынужденно перемещенных лиц из зоны карабахского конфликта в построенные для них благоустроенные поселки, а также качественное снижение уровня бедности и безработицы в республике", - отметил парламентарий.

Коснувшись восприятия в мире карабахского конфликта сегодня и пятнадцать лет назад, Расим Мусабеков отметил, что Нагорный Карабах как в прошлом, так и сейчас признается неотъемлемой частью нашего государства, так что тут формально ничего не изменилось. Однако изменился баланс сил между Арменией и Азербайджаном.

"Мы теперь кратно превосходим Армению не только экономически, но и в военном и дипломатическом отношении. Армяне, ранее бравировавшие своей армией, теперь ищут спасения в постоянном обращении за помощью и поддержкой к своему патрону - России. Это создает необходимые предпосылки для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в соответствии с нормами международного права, независимо от того, будет это достигнуто мирным или военным путем. Территориальная целостность Азербайджана неминуемо будет восстановлена", - подчеркнул азербайджанский депутат.

Если же говорить о том, что особенно бросается в глаза, когда речь заходит об изменениях последних лет, то, по мнению нашего собеседника, это, конечно же, облик Баку.

"Баку стал современным красивым мегаполисом, что с восхищением и завистью отмечают и наши соотечественники, и все иностранные гости, посетившие столицу нашей страны после долгого перерыва. Благоустроились и другие города республики. Многие отмечают наш современный аэропорт, дороги, подземные переходы, безопасность, практическое отсутствие уличной преступности. Это все достижения последних полутора десятка лет, и этим достижениям нет цены", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева