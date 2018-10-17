Как чешский провокатор Штетина на армянскую кормушку подсел

Марионеточный режим в Нагорном Карабахе продолжает зазывать к себе иностранных гостей, тщетно надеясь на то, что количество безответственных заявлений личностей с сомнительной репутацией в один прекрасный день достигнет критической массы - армянское квази-государство на оккупированной территории Азербайджана получит международную огласку.

Такое "счастье", конечно, им может только сниться, но никогда не станет явью, как бы ни "облизывали" с ног до головы заезжих проходимцев, охочих до армянских разносолов, коньяка и прочих форм материального поощрения, а также искателей дешевой популярности самых различных мастей.

Сепаратистский режим, вопреки нормам международного права и законодательству АР, неудержимо притягивает к себе неудачников и корыстолюбцев и популистов. Вот и Яромир Штетина - чешский евродепутат от партии ТОР 09 на днях в очередной раз посетил так называемую "НКР", где, порадовал адептов "священного Арцаха" крайне безответственными заявлениями по поводу его псевдо-легитимности.

Отвечая на вопрос местного журналиста, заместитель председателя подкомитета по вопросам обороны и безопасности Европейского парламента Я.Штетина заявил, что по его глубокомысленному мнению, у оккупированного Карабаха "есть все атрибуты быть независимым и признанным государством. Здесь есть демократическая система, функционируют все институты, и все это регулируется новой Конституцией".

Вы это серьезно, или бредите? - хочется спросить у этого горе-депутата из Европы. А "злой гений" прошлого века Адольф Шикльгрубер в Германии к власти пришел не демократическим ли путем? А не менее одиозное "ИГ" не имело ли практически те же институты "государственности"? И ничего, что эта псевдо-государственность строится на территории другого суверенного государства?..

Абсурдность такого заявления можно было бы, конечно, объяснить усердием чешского сенатора в дегустации местной тутовки, однако, чехи традиционно пьющий народ и в подобных слабостях не замечены. К тому же, багровый нос евродепутата - явный признак немалого опыта и высокой искушенности в потреблении крепких напитков. Мотивы Штетины, скорее всего, не отличаются особой новизной. Ведь практика показывает, что Нагорный Карабах посещают, главным образом, люди, жаждущие возродить былую популярность и славу, со временем пришедшие в упадок. И не важно, идет ли речь о политике, бизнесе или шоу-бизе. Контингент гостей "НКР" - сплошные неудачники, потерявшие надежду вновь встать на ноги каким-либо иным, более достойным путем.

К слову, в 2017 году Азербайджан объявил Штетину в международный розыск по линии Интерпола по обвинению в незаконном посещении Нагорного Карабаха.

Впрочем, биография Яромира Штетины небезынтересна и не однозначна. Бравый депутат в прошлом побывал и "комсомольцем", работая в в 60-х в официальной молодежной газете "Млада Фронта", затем стал диссидентом за критику ввода советских войск в Чехословакию, в качестве военного корреспондента объездил все "горячие точки" на территории бывшего СССР в лихие 90-е, но прославился главным образом как основоположник чешского рафтинга - речного сплава на надувных плотах, а также как убежденный антикоммунист и русофоб. Собственно, закадычная дружба Штетины с армянскими сепаратистами, вероятно, длится с тех самых 90-х, когда он неоднократно посещал оккупированные территории Азербайджана.

Что самое забавное - этот непоколебимый сторонник признания Нагорного Карабаха на днях к удивлению многих вдруг озаботился территориальной целостностью Украины, яростно осудив недавний визит двух других депутатов из Чехии в Крым.

Впрочем, трудно судить о личности Яромира Штетины однозначно. Судя по откровениям, прозвучавшим недавно в беседе со старым другом журналистом Владимиром Снегиревым (rg.ru), Штетина в свои 70 переживает некое раздвоение личности, рефлексию, вероятно, в связи с ужасами локальных войн на территории бывшего СССР, которые он практически беспрерывно наблюдал на протяжении 10-ти лет, Видел, как борцы за независимость, к пример,у в Чечне, позже из идеалистов превращались в радикалов, не щадящих ни женщин, ни детей.

По-хорошему, Штетине в свете сказанного, наверное, можно было бы посочувствовать. Однако, очевидно и то, что в своих неоднократных поездках по Нагорному Карабаху видел он лишь то, что хотели ему показать лукавые "хозяева". То есть заезжему европейцу видится борьба "карабахского народа" за свободу и независимость, а на деле там осуществляется циничный и жестокий геополитический проект заинтересованных сил, призванный вкупе с другими "горячими точками" держать весь регион в напряжении податливым и управляемым. Неужели слезы детей, потерявших кров и родителей, менее значимы, чем прописные истины хваленой европейской демократии, которая на поверку изобилует массой лицемерия и двойных стандартов?

Вот чем стоило бы озаботиться совестливому евродепутату, если он действительно искренне переживает постсоветские коллизии на просторах приснопамятного Союза.

Однако очевидно, что влиянию армянской пропаганды подвержены, как продажные циники, так и люди, которых в подлости заподозрить трудно. Таких, порядочных, но легковерных, в политике называют "полезными идиотами", которые, пытаясь быть верными благородным идеям, на деле служат чужим интересам. Благими намерениями, как говорится, вымощена дорога в ад. И к сожалению, мы видим, как достопочтенный депутат Европарламента, возможно, по недоразумению льет воду на мельницу захватнической политики Еревана.

Впрочем, отстраненность и зашоренность в отношении к человеческим судьбам, поневоле втянутым в горнило конфликта - типичное свойство сторонних наблюдателей, в том числе из западных стран. Их стремление послужить "добру", зачастую мешает осознать, что для народа населяющего, к примеру, тот же Нагорный Карабах, нет будущего без мира. Что Баку, никогда не смирится с изгнанием азербайджанцев из НК, с этническими чистками, с оккупацией своей территории. А значит, славословие о демократии, столь востребованное в Европе, никак не поможет армянам.

Поддержка, хоть и неформальная, со стороны официальных лиц Европы, косвенно, прибавляя убедительности бредовым лозунгам главарей сепаратистов, тем самым отдаляет день прозрения обманутых простых людей, отдаляет разрешение конфликта и возвращение к долгожданной мирной жизни.

Р.Рахибоглу