Плохая мина при ужасной игре: Как примитивно врет Никол Пашинян

Не удивляйтесь, если ушедший в отставку с поста премьер-министра Армении Никол Пашинян заявит о своем категорическом несогласии с тем, что вода мокрая. Он также может утверждать, что это не Земля крутится вокруг Солнца, а Солнце крутится вокруг Армении, обеспечивая сменяемость дня и ночи, времен года. Наконец, Никол Пашинян с супругой или без нее может до упаду танцевать азербайджанские танцы, выдаваемые за армянские, но все это никак не изменит отношения в мире к Армении.

Она была и остается страной-оккупантом, игнорирующим международное право и резолюции ООН, ОИК, ПАСЕ и иных влиятельных международных организаций, в которых прописано требование о выводе армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Собственно, именно об этом и заявил посол США в Армении Ричард Миллс в интервью порталу EVNReport.

Он справедливо указал на то, что карабахский конфликт не может быть урегулирован без возвращения Азербайджану захваченных Арменией территорий. А ведь прежнее и нынешнее руководство РА заявляло армянскому обществу, что ничего подобного нет и быть не может. Оказалось, что все эти, бывшие и теперешние правители РА, банально лгали своему народу. И, судя по всему, эта политика официального Еревана будет продолжена.

Такой вывод напрашивается после знакомства с очередным заявлением Никола Пашиняна. "Заявление уходящего посла можем считать уходящим месседжем", - сказал он, пытаясь пускать пыль в глаза примитивной игрой в слова. Никол Воваевич, пусть даже будучи новым и случайным человеком в большой политике, прекрасно знает, что посол США в РА не мог нести отсебятину.

Тем более, что в минувшую среду на пресс-конференции в Баку заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент также озвучил то, чего не хотят слышать в Ереване: "Карабахский конфликт должен быть решен согласно 4 резолюциям Совбеза ООН и мадридским принципам". Кент, к грусти Пашиняна, не является уходящим послом. И он, соответственно, озвучивает вовсе не уходящие, а самые что ни есть конкретные месседжи США к руководству РА.

И фраза Пашиняна о том, что "армянская сторона неоднократно и четко заявляла о своей позиции по карабахскому урегулированию", являет собой не более, чем пустой звук. От страны-оккупанта требуют реальных шагов. Все чаще и громче требуют. И делает это далеко не только Ричард Миллс и даже не только представители США.

Напомню, что канцлер Германии Ангела Меркель в рамках визита в нашу страну также подчеркнула, что они поддерживают усилия по решению армяно-азербайджанского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН. В Армении это заявление вызвало истерику. Госпожа Меркель, говорю это на случай попыток Пашиняна и на сей раз соврать своим согражданам, является действующим авторитетным политиком, возглавляющим ведущую европейскую державу.

Кроме того, если до Воваевича доходит совсем туго, сообщу еще один факт. Дело в том, что в правительстве ФРГ в ответ на адресованный вопрос из Бундестага четко заявили, что находящийся под контролем вооруженных сил Армении Нагорно-карабахский регион и семь прилегающих районов являются территорией Азербайджана. И добавили, что правительство ФРГ не признает так называемую "Нагорно-Карабахскую республику".

Наконец, есть позиция России, которая также признает территориальную целостность Азербайджана и не признает никакой марионеточной "НКР". Максимум, на что в этих условиях может сподобиться официальный Ереван, так это на завоз на оккупированные территории Азербайджана редких иностранцев. Большая часть из которых в итоге жалостливо оправдываются, сожалеют о своем поступке и даже обращаются в МИД Азербайджана, признавая свою ошибку, заявляют об уважении территориальной целостности нашей страны и просят вычеркнуть их имена из "черного списка".

Да и в целом, нет во всем мире ни одной страны, которая бы признала так называемую "НКР". При этом весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. Скажу больше - признает ее де-факто и Армения. Она вошла во все международные организации, ООН, СЕ, ПАСЕ, ТС и ЕАЭС в своих советских границах, то есть без "НКР". И это не может быть неизвестно Пашиняну, которому ничего иного не остается, как изображать плохую мину при ужасной игре. Но и это не поможет. Воваевич теперь может хоть кол на голове тесать, хоть до потери голоса кричать на митингах в Ереване, хоть с ночи до утра общаться со своими согражданами в социальных сетях. Не поможет. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов были, есть и будут де-юре территорией Азербайджана. Де-факто же они таковыми тоже станут. И даже раньше, что это себе представляет Никол Пашинян.

Акпер Гасанов