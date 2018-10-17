МИД России о визите сопредседателей МГ ОБСЕ в регион

В ближайшее время сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион.

Об этом в среду сказала на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В ходе визита они намерены уточнить позицию стран и обсудить, какие конкретные шаги могли бы быть предприняты для активизации процесса нагорно-карабахского урегулирования, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых недавно в Душанбе", - сказала она.

Захарова отметила, что позиция Россия как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ хорошо известна.

"Она отражена в совместных заявлениях президентов России, США и Франции 2009-2013 годов, руководителей внешнеполитических ведомств трех стран, а также их сопредседателей", - добавила она.