МИД Азербайджана о строительстве поселка "Сидней" в оккупированном Кельбаджарском районе

МИД Азербайджана прокомментировал информацию, распространенную в армянских СМИ по поводу строительства в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана поселка "Сидней", а также строительства новой дороги, соединяющей оккупированные районы Азербайджана вдоль реки Араз с Арменией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в среду в сообщении МИД, продолжение Арменией незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, противоречащей духу переговорного процесса, обсуждениям в ходе саммита стран СНГ в Душанбе, наносит ущерб международным усилиям по урегулированию конфликта.

"Такое рода действия еще раз демонстрируют, что слова Армении противоречат ее действиям, неконструктивность этой страны и незаинтересованность в урегулировании конфликта путем переговоров", - говорится в сообщении МИД.

Было отмечено, что изменение Арменией демографической ситуации на оккупированных территориях Азербайджана и осуществление других подобных действий являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Перед международными организациями, в том числе перед сопредседателями Минской группы ОБСЕ, постоянно поднимается вопрос незаконных действий на оккупированных территориях Азербайджана", - отмечается в сообщении.