Посол Туркменистана об укреплении взаимоотношений с Азербайджаном - ФОТО

17 октября 2018 20:24

Важнейшим направлением внешней политики Туркменистана является постоянное укрепление взаимоотношений с братским Азербайджаном. Об этом сказал в среду посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев на торжественном приёме в честь 27-й годовщины независимости Туркменистана, организованном посольством страны в Баку.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, общая история и культура особо сблизили народы двух стран.

Туркменистан и Азербайджан, отметил посол, сотрудничают в таких сферах, как обеспечение глобальной и региональной безопасности, реализация крупных энергетических и транспортных проектов.

Ишанкулиев особо подчеркнул, что ключевая роль в развитии отношений между двумя странами принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

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