Вице-премьер: Присоединение Туркменистана к БТК еще более укрепит отношения с Азербайджаном

Присоединение Туркменистана к запущенному в 2018 железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс даст толчок ещё большему развитию торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном. Об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Гаджибала Абуталыбов в среду на торжественном приёме в честь 27-й годовщины независимости Туркменистана, организованном посольством страны в Баку.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он поздравил туркменскую сторону со знаменательной датой, отметив, что народы двух стран имеют общие корни и историю.

Абуталыбов также напомнил, что он сам родился в Красноводске (нынешний Туркменбаши) в Туркменистане.

Вице-премьер особо подчеркнул, что большое значение взаимоотношениям между двумя странами придавал Общенациональный лидер Гейдар Алиев, неоднократно посещавший Туркменистан с официальными визитами.

По словам Абуталыбова, политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева также направлена на укрепление связей с Туркменистаном, в результате чего стала возможна реализация крупных проектов, таких как присоединение в перспективе Туркменистана и международного коридора ТАПИ к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также реализация проекта Транскаспийского трубопровода.

В заключение вице-премьер ещё раз отметил, что узы братства Азербайджана и Туркменистана являются нерушимыми.