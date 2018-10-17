Председатель Сената Италии прибыла с официальным визитом в Азербайджан

Председатель Сената Италии Мария Элизабетта Альберти Казеллати в среду прибыла с официальным визитом в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту председателя Сената Италии встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Зияфет Аскеров и другие официальные лица.