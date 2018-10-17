Председатель Сената Италии прибыла с официальным визитом в Азербайджан

17 октября 2018 22:39

Председатель Сената Италии Мария Элизабетта Альберти Казеллати в среду прибыла с официальным визитом в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту председателя Сената Италии встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Зияфет Аскеров и другие официальные лица.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az