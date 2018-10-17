Председатель Сената Италии прибыла с официальным визитом в Азербайджан
17 октября 2018 22:39 207
Председатель Сената Италии Мария Элизабетта Альберти Казеллати в среду прибыла с официальным визитом в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту председателя Сената Италии встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Зияфет Аскеров и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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