Глава МИД Туркменистана прибыл в Азербайджан

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прибыл с визитом в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается в сообщении, целью визита главы МИД Туркменистана является участие в двусторонних консультациях между министерствами иностранных дел Азербайджана и Туркменистана.