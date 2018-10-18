Глава МИД Туркменистана прибыл в Азербайджан
18 октября 2018 08:49 157
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прибыл с визитом в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как отмечается в сообщении, целью визита главы МИД Туркменистана является участие в двусторонних консультациях между министерствами иностранных дел Азербайджана и Туркменистана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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