ВС Армении устроили массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз, сообщает в четверг министерство обороны Азербайджана.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
С позиций, расположенных и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гобу Дилагарда Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Председатель Сената Италии прибыла с официальным визитом в Азербайджан
Плохая мина при ужасной игре: Как примитивно врет Никол Пашинян
Пашинян продолжит топить Армению - ЭКСПЕРТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ
Как чешский провокатор Штетина на армянскую кормушку подсел
-
17 Окт. 11:28 5 867
-
17 Окт. 13:28 4 201
-
17 Окт. 11:07 4 023
-
17 Окт. 12:35 3 739
-
00:46 3 456