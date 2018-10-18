Армянские террористы диктуют Пашиняну условия

В современной Армении, которым руководит Никол Пашинян, произошла такая подмена ценностей, что полностью выродились правовое и политическое сознания. Говоря по правде, эти самые сознания и ранее были на довольно слабом уровне. Но сейчас там происходят вещи, которым трудно дать нормальное определение. Так что же происходит в этой богом забытой стране. А вот что.

Убийца и террорист Варужан Аветисян, де-факто руководитель террористической группировки "Сасна црер", в интервью одному из армянских изданий говорит следующее: "Унан Погосян и Валерий Осипян должны пройти через чистилище и предстать перед армянским Нюрнбергом".

Это уже конец всему.

Напомним, что бывший заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян вчера назначен на пост губернатора Сюникской области, а заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян в мае этого года был назначен на должность начальника Полиции Армении.

Унан Погосян уже заявил журналистам, что все те, кто его обвиняет в прислужничестве прежним властям, - люди с рабским мышлением. Он отметил, что всегда служил народу и закону. Более того, бывший силовик пообещал сформировать в Сюникской области атмосферу взаимного доверия.

Свою отставку с поста замначальника полиции он объяснил тем, что ему нужна была пауза. А предложение занять пост губернатора Погосян получил позже из министерства территориального управления.

"Я сторонник новой Армении и сделаю все, чтобы в ней все было хорошо", - сказал он, отметив, что у него хорошие отношения с представителями нынешней власти.

Информация о назначении Погосяна была неоднозначно воспринята пользователями сети. Некоторые не согласны с данным решением новой власти и премьера Никола Пашиняна и не понимают, зачем он увольняет с постов представителей прежней власти и назначает на другие должности. Другие же считают это назначение логичным, учитывая кадровый дефицит нынешней власти.

Но армянскую общественность в свое время особенно удивило назначение Валерия Осипяна на должность начальника Полиции Армении, что большинством считается, самым неудачным кадровым решением.

Как писали армянские СМИ, мотивация Пашиняна при назначении Осипяна не выдерживает никакой критики. Валерий Осипян был одним из самых исполнительных кадров власти Сержа Саргсяна, который не гнушался поднимать руку на десятки демонстрантов, гражданских активистов, если таков был приказ власти, Сержа Саргсяна.

Можно даже сказать, что новый начальник Полиции был собирательным образом репрессий власти. Все в Армении помнят, как в годы правления Сержа Саргсяна какими отвратительными способами Осипян защищал президентскую резиденцию от демонстрантов - применяя насилие даже по отношению к женщинам. Во время одной из акций протеста Осипян ни колеблясь оттаскал даже депутата Арама Манукяна, которого подчиненные замначальника полиции Еревана пытались подвергнуть приводу.

Все в Армении помнят, что во время президентских выборов в 2008 году именно Валерий Осипян координировал "акции протеста" нескольких "наемников" властей у дома и офиса Левона Тер-Петросяна.

Все в Армении знают, что он был верным защитником власти Сержа Саргсяна, благодаря чему в 2014 году остался безнаказанным его племянник, совершивший нападение с ножом. Этот список можно продолжить бесконечно долго.

С этими назначенцами Пашиняна все ясно. Но дело в другом.

Этих бывших прислужников Сержа Саргсяна, которые сегодня прислужиают Николу Пашиняну, перед "армянским Нюрнбергом" хочет поставить человек, который пять дней держал в заложниках того же Осипяна - полковника полиции, нарушив множество статей Уголовного кодекса Армении. Что же сделали Унан Погосян и Валерий Осипян? Совершали террористические акты? Убивали полицейских? Брали в заложники врачей? В чем, наконец, провинились эти люди? Чего добивается лидер армянской террористической организации?

По мнению армянских экспертов, благодаря Николу Пашиняну в Армении будет легализованная террористическая организация, которая нужна лишь для того, чтобы показать коллегам Пашиняна, что альтернативы ему в этой стране нет, ибо после него придут террористы.

Но Пашинян не знает, что его коллеги, для которого он готовит террористическую организацию, не Серж Саргсян и не Роберт Кочарян: они решат этот вопрос весьма оперативно, и Пашинян будешь уповать только на своих верноподданных сторонников, которые вместе взятые составляют одно большое стадо. А стадо, как известно, кроме как перекрывать улицы и инициировать другие беспорядки, ни на что другое не способно.

Сабухи Иманов