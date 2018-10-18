В Армении продолжают освобождать опасных преступников - что происходит?

Похоже, новые власти Армении нашли еще один способ сбора средств. Не самый чистоплотный и приемлемый, но состояние страны настолько тяжело, что привередничать особо не приходится.

Как сообщают армянские СМИ, вышел на свободу известный криминальный авторитет Артем Арутюнян (Каневский). Он был отпущен под залог в размере 20 млн. драмов. В Армении Артем Арутюнян обвиняется в подстрекательстве к подделке паспорта - всего лишь, хотя криминальный послужной список у него достаточно длинный. Арутюнян является братом скончавшегося в 2010 г. "вора в законе" Армена Арутюняна. Как писала "Преступная Россия", Артем Каневский был так называемым "стремящимся" к "короне", однако смерть брата перечеркнула его планы. Он был задержан и впоследствии выдворен за пределы РФ. Источники издания также сообщили, что Арутюняну не дают вернуться из Армении в Ростов, хотя он очень этого хочет. Говорят, что не помогли даже 5 млн. долларов, которые должны были пойти на "результативные" переговоры с российской стороной.

Примечательно, что Каневский не первый криминальный авторитет, отпущенный в Армении на свободу. Причем, напомним, что задержание "воров в законе" сопровождалось шумной пиар-кампанией в СМИ и представлялось как конец криминалу и тому подобному. Однако спустя короткое время авторитеты один за другим стали покидать места заключения, выплатив перед этим соответствующую сумму.

20 сентября вышел на свободу российский бизнесмен Артур Асатрян, более известный в криминальном мире как авторитет по прозвищу Дон Пипо. Отмечается, что Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство адвоката Асатряна об изменении меры пресечения на освобождение под залог.

Как сообщают СМИ, Асатрян был задержан 16 июня, спустя некоторое время после возвращения в Армению. В родном Эчмиадзине Дон Пипо организовал митинги против на тот момент депутата парламента от Республиканской партии Армении (РПА) Манвела Григоряна и его сына - тогдашнего мэра Карена Григоряна. Такое использование святого имени Никола Пашиняна в своих целях новым властям не понравилось, и Дон Пипо отправился под следствие. Но тот факт, что Асатрян был ярым врагом Манвела Григоряна, думается, послужил "смягчающим обстоятельством". Между тем, Асатрян подозревается в похищении по предварительному сговору трех лиц с применением насилия, опасного для здоровья, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.

О том, сколько заплатил Дон Пипо за свое освобождение, не сообщается.

Зато сумма залога, выплаченного за освобожденного 5 октября авторитета по прозвищу Встречи Апер, продолжает обсуждаться в армянском обществе. За него было уплачено 50 миллионов драмов (свыше 100 тысяч долларов), и это самый крупный залог, когда-либо внесенный за арестованного в Армении.

Известный в Армении криминальный авторитет Арам Варданян по прозвищу Встречи Апер тоже обвиняется по серьезным статьям. Весной этого года Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по факту похищения и избиения им человека. По данным следствия, он вошел в предварительный сговор с группой лиц, чтобы "наказать" гражданина Г.Г., с которым у него был конфликт. Указанная группа при непосредственном участии самого Варданяна 17 июля 2017 года в столичном квартале Норагавит похитила и доставила в одну из квартир на территории Еревана человека, где его избивали и угрожали оружием. Под угрозой смерти Варданян потребовал от Г.Г. покинуть территорию Армении. В тот же день пострадавший уехал из страны, вернувшись только в апреле 2018 года.

Теперь "воры в законе" на свободе. Это вряд ли стоит приветствовать и назвать плюсом для армянского общества. Но, повторимся, состояние бюджета страны настолько плачевно, что и грязные деньги криминалитета сгодятся.

Зульфугар Ибрагимов