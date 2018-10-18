Национальное достоинство и примитивный популизм в актуальной политике

Любое сравнение, как известно, всегда относительно, но существует известный постулат- базовые величины должны быть сопоставимы по хотя бы одному параметру, нельзя сравнить круглое с зеленым или с кислым и т.д. В точных науках есть шкала измерений: положительное или отрицательное число. В политической науке все, естественно, неизмеримо сложнее, так как существуют определенные акценты, сложнейшие нюансы и, главное, меняющаяся конъюнктура, к которой легко приспосабливается популизм. За примером не стоит ворошить анналы истории. Достаточно посмотреть на символический подарок, преподнесенный Н.Пашиняном премьер-министру Канады Джастину Трюдо,- носки с цветами государственного флага своей страны. Каждая деталь государственного флага несет характер национальной символики. Трюдо известен шокирующими носками, но, одно дело, когда на них изображены олени, за увеличение поголовья которых он борется, а вот другое- появиться в паре с Пашиняном в носках цвета национального флага Армении на заседании Франкофонии! Примитивный популизм или "премьеры отрываются"? Одно ясно - точно достойный национальный бренд Армении - уникальные мужские носки с символикой национального флага!.

Представляется, что императивным индикатором сравнения в политике могут служить категории достоинства и популизма. Достоинство, как определяет Владимир Даль, включает "честь и внутреннее нравственное качество человека, честность, благородство души и чистую совесть", а популизм предполагает тактику льстивого заигрывания с широкими массами, раздачи необоснованных обещаний с целью завоевать симпатии.

Особую разновидность этого столь популярного сегодня явления политической практики представляет собой популизм, отягощенный примитивизмом, так как в его основе лежит игнорирование закона аргументацией "глас народа". Такое циничное пренебрежение нормами и принципами международного права должно было увидеть мировое сообщество в провокационном вояже жены подавшего в отставку армянского премьера А. Акопян с группой россиянок в Нагорный Карабах. Есть официальная оценка этой противоправной акции, представленная в заявлении МИД нашей страны. Но мне хотелось бы напомнить членам так называемой "мирной делегации", что они стали инструментом циничного популизма, выступая в качестве незваных гостей, приглашенными гражданкой Армении на исконную территорию Азербайджана. Ведь Нагорный Карабах не признан как государство ни Россией, ни Арменией.

Показательно, что за несколько дней до этого вояжа Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла официальную делегацию во главе с первым заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Мехрибан Алиева информировала делегацию, что Азербайджан уже 25 лет страдает от захватнической политики Армении. Нагорный Карабах, признанный на международном уровне как азербайджанская территория, и прилегающие к нему 7 районов находятся под армянской оккупацией, в результате которой более 1 миллиона человек находятся в положении беженцев и вынужденных переселенцев. В ходе конфликта были убиты, взяты в заложницы сотни азербайджанских женщин, во время Ходжалинской трагедии были зверски убиты более 600 человек, в том числе женщины и дети. Защищая государственный суверенитет и свою территориальную целостность, азербайджанское государство действует в рамках международного права, имплементируя нормы необходимости и контрмер в связи с международно-правовым деянием агрессии.

Имеющая бэкграунд грантовской активности, А. Акопян пытается применить полученный опыт в развернутой ею кампании "Женщины во имя мира", предлагая отказаться от военного решения Карабахского конфликта. Мужчины, по ее мнению, "должны бороться не оружием, а силой мысли". Абсурдность формулировки о телепатически- дистанционном разрешении конфликта наглядно демонстрирует примитивнейший популизм и напоминает о непреходящим анекдоте "армянское радио отвечает...". Но апофеозом цинизма прозвучали слова: "Я не знаю, какой будет реакция Мехрибан Алиевой".

Естественно, не будет ни ответа, ни реакции. Мехрибан Алиева - второе официальное лицо в государстве, ее действия определяются правомочностью и первоочередной необходимостью восстановления контроля над своей территорией Азербайджанской Республикой.

Во- первых, каждое международно-противоправное деяние государства влечет за собой международную ответственность. Азербайджан, как государство, подвергшееся агрессии, вправе принимать контрмеры с целью побудить государство-правонарушителя выполнить его обязательства по неприменению силы, вытекающие из Устава ООН.

Во- вторых, решительная позиция азербайджанского государства по защите своих национальных интересов и отстаивании принципов и норм международного права значительно снижает не только риск дальнейшей милитаризации нагорно-карабахского конфликта, но и поддерживает безопасность всего региона Южного Кавказа. "Мы не отходим ни на шаг от нашей принципиальной позиции по конфликту и не изменим ее в будущем, - подчеркивает Президент Ильхам Алиев.- Нагорный Карабах - историческая территория Азербайджана. Международное право также признает Нагорный Карабах частью территории Азербайджана".

В-третьих, целенаправленная борьба Азербайджана по защите суверенитета, единства и целостности своей государственной территории оправдана не только с морально-политических позиций, но, и прежде всего, с норм международного права как самооборона государства.

Мехрибан Алиева за многогранную деятельность была удостоена множества международных наград и почетных званий ряда влиятельных международных организаций. Мехрибан Алиева вошла в число 60 самых успешных, уважаемых и известных женщин из 30 ведущих стран мира. В книге директора Международного института политики и общественности К. Плевен "Женское лидерство - сила женщин. Учиться у самых успешных женщин мира" Мехрибан Алиева, отмечая преемственность традиций женской активности в Азербайджане, раскрыла важность проектов Фонда Гейдара Алиева с культурным и социальным развитием страны, со справедливым разрешением армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Узнаваемый в мире образ Мехрибан Алиевой, которую влиятельный американский телеканал CNN World News International назвал любимицей азербайджанского народа, проецируется в целом на всю страну. Американские журналисты отметили, что первая леди Азербайджана - "это ученая, общественный деятель, депутат, мать, человек, направляющий меняющиеся ценности в позитивное русло. Постоянно находящаяся среди общественности, первая леди Азербайджана помогает людям, руководит кампанией по борьбе с насилием против женщин, пропагандирует спорт и здоровую жизнь. Как посол доброй воли ЮНЕСКО, она развивает культурные связи. Благодаря своей деятельности Мехрибан Алиева снискала большую симпатию не только в Азербайджане, но и за его пределами". Я специально цитирую именно американский источник, чтобы показать, как воспринимают Мехрибан Алиеву в мире.

Мехрибан Алиева олицетворяет национальное достоинство, всегда твердо отстаивает честь страны, продвигает культурное наследие не только как бесценное национальное достояние, но и своеобразный национальный бренд.

А россиянок, посетивших Нагорный Карабах, хочу просто предупредить: будьте внимательны, так как у армян есть идея-фикс - создание "Великой Армении от моря до моря". И если до Средиземного моря им не дотянуться, то ваше черноморское побережье они уже успешно освоили. Ведь говорит же журналист М. Симоньян: "Сочи- армянский город, здесь даже чайки кричат по-армянски!". А мы вернем наши земли, восстановим справедливость и чайки на Бакинском бульваре будут продолжать кричать так же, как и на любом другом морском берегу.

Агия Нахчыванлы

Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, доктор политических наук, профессор