Роберт Кочарян создает партию

18 октября 2018 13:57

Второй президент Армении Роберт Кочарян сообщил в интервью РИА Новости, что собирается создать свою партию, передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am.

"Если возвращаешься в политику, то надо об этом думать", - сказал Кочарян, отвечая на вопрос, собирается ли он создавать свою партию.

По словам экс-президента, название партии непринципиально. "Принципиальны те подходы, которые надо адаптировать... Сейчас я вижу в оппозиционном поле очень серьезный вакуум и полагаю, что его следует заполнить в интересах страны", - добавил Кочарян.

Экс-президент отметил, что у него нет стремления занять какую-либо высокую должность. "Если бы такое стремление было, я бы 10 лет не жил своей частной жизнью. Ситуация развивается таким образом, что обстановка тебя втягивает в процесс, от которого ты не можешь отмахнуться просто в силу биографии, склада характера и жизненной позиции", - подчеркнул он.

При этом, говоря о нежелании участвовать в предстоящих внеочередных парламентских выборах, Кочарян пояснил, что просто не успевает.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az