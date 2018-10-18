Кочарян подает на Пашиняна в Евросуд

Адвокаты экс-президента Армении Роберта Кочаряна готовят обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости сам второй президент, передает Day.Az.

"Я не то, что допускаю, обязательно туда (в ЕСПЧ - ред.) обращусь, если такая необходимость будет. Вопрос в том, что для этого надо пройти все внутристрановые процедуры", - цитируют интервью Кочаряна армянские СМИ.

Некоторые кейсы ЕСПЧ рассматривает и до всех этих этапов, отметил бывший президент Армении. Такое, в частности, происходит при очевидном давлении на суды.

"В моем случае такое давление есть, и сейчас адвокаты готовят уже это обращение", - добавил Кочарян.

Комментируя ситуацию вокруг скандальной прослушки телефонных разговоров глав СНБ и ССС Армении, Кочарян заявил, что это "что-то невиданное".

"Скандал такой, после которого, по крайней мере, должна была последовать серия отставок. Но все они продолжают занимать свои должности, все они чувствуют себя достаточно комфортно, продолжают делать то, чем занимались. Хотя, объективно говоря, они были пойманы во время совершения преступления. Потому что давление на суды - это прямое уголовное преступление. А они продолжают занимать свои должности", - подчеркнул Кочарян.

По словам экс-президента, сам этот факт уничтожает уголовное дело, по которому он проходит фигурантом.

"Для Европейского суда по правам человека этого факта вполне достаточно. Само уголовное дело просто сфабриковано, там нет ничего. Я называю это правовым мусором, другого слова трудно найти", - подчеркнул Кочарян.

Напомним, 11 сентября в сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Главы силовых структур в частности обсуждают арест Кочаряна. В одном эпизоде Ванецян рассказывает, что разговаривал с судьей и сказал ему: "хочешь не хочешь, но решение об аресте должен принять".