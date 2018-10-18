При организации Фонда Гейдара Алиева в Москве открылся городок «Осенние дары Азербайджана» - ФОТО

18 октября 2018 17:20

При организации Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана в России и правительства Москвы и при поддержке министерства экономики Азербайджана с 17 по 21 октября на Тверской площади Москвы будет функционировать городок "Осенние дары Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии торжественного открытия городка 18 октября приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и другие официальные лица.

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