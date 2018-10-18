Отмена заседания ОДКБ в Ереване ударла по имиджу Армении

В свете еще не улетучившейся эйфории от прошедшего недавно в Ереване саммита Франкофонии, в Армении стараются не думать о других, но упущенных возможностях показаться серьезным государством.

Как уже сообщалось, в октябре в Ереване должно было пройти заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. Но мероприятие было перенесено в Москву. В качестве официального предлога приводились внеочередные выборы, отставка премьера и парламента.

Как заявил ранее агентству "Новости-Армения" заместитель руководителя аппарата армянского парламента Арсен Бабаян, решение о переносе заседания, запланированного на 29-30 октября, в Москву обусловлено тем, что парламент Армении в это время будет распущен.

Тем не менее, по мнению многих, причина не в этом, а во внутриполитической ситуации в Армении, сложившейся после очередной "микрореволюции" Никола Пашиняна 2 октября, и слишком уж вольном обращении новых властей с законами и порядками.

В Армении ошибочно полагают, что саммит Франкофонии для страны гораздо важнее, чем заседание ОДКБ. Это не так. Франкофония приехала, поплясала, пообнималась, пофотографировалась и уехала. А ОДКБ и Россия остались и никуда от них Армении не деться.

Бывший заместитель министра обороны Армении Артак Закарян прокомментировал aravot.am ситуацию и отметил, что вне зависимости от места проведения заседания, площадка ПА ОДКБ является важной площадкой для Армении. Делегация армянских депутатов, вне зависимости от статуса парламента, должна принять активное участие в московском заседании, сказал он.

В то же время Закарян отметил, что, несмотря на заявления коллег, тем не менее, факт переноса заседания негативно отразится на имидже Армении.

Он добавил также, что, по имеющимся у него сведениям, парламент Армении выразил готовность надлежащим образом провести заседание, однако быстрые и нестабильные внутриполитические развития стали причиной тому, что парламенты стран-членов ОДКБ приняли решение о переносе заседания в Москву.

Отметим, что имидж Армении в ОДКБ уже сильно пострадал после необдуманного шага Еревана - ареста генерального секретаря организации Юрия Хачатурова и выдвинутых против него обвинений в свержении конституционного строя. Новоиспеченный премьер Пашинян хотел показать таким образом свои бицепсы и трицепсы Москве, но все закончилось освобождением Хачатурова и возвращением его к исполнению своих обязанностей. Зато и без того шатким позициям Армении в ОДКБ был нанесен серьезный урон. После разразившееся скандала Хачатуров будет сменен, и еще неизвестно, сохранится ли данный пост за Арменией, ударившей своей выходкой по авторитету организации.

Перенос нынешнего заседания в Москву станет еще одним камнем в армянский огород.

Зульфугар Ибрагимов